Bari, 22 i convocati da Mignani per Potenza

Sono 22 i calciatori convocati da mister Mignani per l'esordio in campionato del Bari in programma domani sera alle 21 a Potenza.

Assenti Marras per squalifica e Citro per indisponibilità. Oltre agli esclusi Hamlili, Semenzato, Perrotta, Bolzoni, De Risio e Terrani.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 15.LAMBIASE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 28.MANE, 31.SABBIONE, 35.FIORETTI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 20.LOLLO, 29.SCAVONE, 34.DADDARIO, 37.DARGENIO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA.