Mignani sfoglia la margherita dei disponibili per Potenza

Con l'esordio di campionato a Potenza (domani alle 21) ormai alle porte, Michele Mignani sfoglia la margherita degli uomini a disposizione. Perrotta, Semenzato, Bolzoni, De Risio e forse Lollo non rientrano nel progetto tecnico e sono da sistemare entro la scadenza del mercato fissata per le ore 21 del 31 agosto. Zaccaria Hamlili sta per firmare un triennale con il Monopoli.

E, ancora, a Celiento e Belli non al top si aggiunge la non totale affidabilità di Sabbione. Queste le emergenze di Mignani che dovrà provare ad abbozzare una difesa degna di questo nome per il primo test di campionato. Situazione che impone con urgenza degli interventi sul mercato: dopo Baraye, dal Padova interessato a Terrani, nelle scorse ore è spuntato il nome del cagliaritano Simone Pinna mentre resta vivo l'interesse per Terranova della Cremonese e per l'ex monopolitano Giorno.

Le sorprese anti Potenza potrebbero essere il giovane Mane al centro della difesa con Di Cesare el'argentino Botta dall'inizio dietro le punte Antenucci e uno tra Simeri e Cheddira (Citro è in ritardo di condizione). Bianco giocherebbe play basso con Maita e D'Errico sulle corsie. Squalificato Marras, i pochi dubbi rimanenti saranno sciolti oggi pomeriggio, dopo l'ultima rifinitura prima della partenza per Potenza.