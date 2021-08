Bari, oggi e domani al lavoro con gli uomini quasi contati

Con una rosa da completare, mister Mignani tiene il Bari sulla corda in vista dell'esordio in campionato fissato per lunedì sera a Potenza.

Il mercato si concluderà alle ore 21 del 31 agosto ed il diesse Polito - di concerto con la proprietà - avranno un bel da farsi per tentare di rinserrare le fila di un organico al momento incompleto. Diesse e presidente - come riporta la nota ufficiale del club appena ricevuta - hanno assistito all'allenamento odierno andato in scena sul terreno del San Nicola. Questo il report di oggi: "Prima parte dedicata alla teoria in sala video, quindi riscaldamento a secco e parte centrale sviluppata su esercitazioni tattiche a tutto campo. A chiudere lavoro specifico sui calci piazzati. Domani, nel primo pomeriggio, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura quindi raggiungerà la sede del suo ritiro in Basilicata".