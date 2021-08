Bari a valanga nel test con la Primavera

Questo il diario di bordo del Bari in vista del match di lunedì sera a Potenza. Ecco il comunicato della società appena giunto in redazione:

"Questo pomeriggio il gruppo è tornato in campo per un allenamento congiunto con i ragazzi della formazione Primavera biancorossa guidata da mister Valeriano Loseto. Subito in campo, davanti a Frattali, Mane, Sabbione, Di Cesare e Mazzotta; in mediana Bianco, Maita e D'Errico con Botta trequartista e coppia d'attacco formata da Simeri e Antenucci.

E' proprio il bomber molisano ad aprire le marcature andando a chiudere un triangolo al limite con Botta prima e con un diagonale millimetrico dal limite poi; Simeri al volo su cross da sinistra serve il tris, mentre il poker è opera di Botta dopo uno slalom personale. Ancora Antenucci colpisce dopo la mezz'ora, poco prima che il giovane Caldarulo infili l'incrocio dei pali meritandosi gli applausi dei presenti. Girandola di cambi dopo l'intervallo con i soli Mane e D'Errico (giocherà ancora 17 minuti) ancora in campo. Prima del quarto d'ora ci pensa Citro a strappare applausi con un colpo mancino al sette; Lollo e Cheddira si scambiano reciproci favori intorno al 20', poi Citro serve la sua doppietta saltando il portiere prima di depositare in rete. Cheddira due volte dal dischetto (fallo su Mercurio il primo e sullo stesso Cheddira il secondo) porta i bianchi in doppia cifra. Dargenio è lesto ad approfittare di una disattenzione difensiva tra le due trasformazioni dagli undici metri. A chiudere la contesa sul 13-1 ci pensa ancora Cheddira con un preciso diagonale di destro. Belli e Marras hanno lavorato secondo una tabella personalizzata a scopo precauzionale".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro; il gruppo partirà alla volta della Basilicata nella giornata di domenica, dopo aver sostenuto la seduta di rifinitura.