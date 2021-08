Serie C, tv e piattaforme dove vederla

Tutto pronto per l'inizio del campionato di Lega Pro 2021/22 che prenderà il via questo fine settimana. Anche quest'anno, al di là della possibilità parziale dei tifosi di tornare allo stadio, ci sarà la possibilità di assistere alle partite su tv e piattaforme deidicate. Questo il ventaglio delle possibilità a disposizione degli utenti.

ELEVEN SPORTS - Proposta ormai consolidata per la piattaforma in streaming che detiene i diritti maggiori dei tre gironi di Serie C. Eleven trasmetterà tutte le partite di campionato di tutte le squadre, incluse tutte le fasi dei playoff e playout. Si può scegliere tra l'opzione di 7,99 € al mese o la soluzione unica per tutta la stagione a 69,99 €.

SKY - Secondo anno consecutivo di Sky Sport con Lega Pro. Sky passerà in diretta fino a otto gare per ogni giornata incluse nel pacchetto calcio e non solo su pay per view. Per gli abbonati al pacchetto Sky Calcio, le partite saranno disponibili via satellite e su digitale terrestre.

RAI SPORT - Come di consueto, il canale Rai Sport trasmetterà settimanalmente i due match di giornata: anticipo del venerdì sera e posticipo del lunedì sera.

196 SPORTS - E' la novità di quest'anno. Questa piattaforma controllata da Mister C trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite della Serie C del calcio italiano, oltre a contenuti esclusivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori e allenatori e tutte le curiosità sui 60 club della C. Oltre alla visione su mobile e Smart TV, i clienti potranno seguire le partite anche su CIBOR TV, decoder che permette agli italiani che vivono all’estero di vedere le gare indipendentemente dal paese in cui risiedono.