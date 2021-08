Bianco rinnova col Bari sino al 2023

SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Raffaele Bianco alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2023.

Nelle ultime due stagioni in biancorosso 52 presenze e 1 gol per il calciatore di Aversa, a cui vanno aggiunte le 22 gare giocate nella stagione 2008-09 culminata con la promozione dei 'galletti' in Serie A.