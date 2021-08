Bari al lavoro sotto gli occhi di Luigi De Laurentiis e Polito

Col mercato tra i primi pensieri del direttore sporitvo Ciro Polito e del presidente Luigi De Laurentiis, oggi entrambi presenti all'allenamento della squadra, il Bari si avvicina a grandi falcate all'esordio in campionato fissato per lunedì prossimo, 30 agosto (ore 21, diretta Rai Sport) in casa del Potenza.

Nella giornata odierna, il gruppo di Mignani ha svolto una doppia seduta di lavoro. In mattinata, largo a circuiti di potenziamento in palestra con trasformazione in campo con due distinti gruppi che hanno poi sostenuto delle esercitazioni tattiche dedicate per reparto (lavoro sulla fase difensiva e sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete). "Alla seduta del pomeriggio - conferma il comunicato ufficiale del club - ha assistito anche il presidente Luigi De Laurentiis assieme al DS Ciro Polito. Al termine dell'allenamento il presidente ha incontrato tecnici e collaboratori del settore Giovanile biancorosso in vista dell'imminente via ai campionato di riferimento. In campo, sotto una pioggia a tratti battente, la seduta si è sviluppata su esercitazioni tecnico-tattiche con obiettivi variabili. Marras ha lavorato a parte a scopo precauzionale".

Per domani è in programma un allenamento congiunto con la formazione Primavera guidata da mister Loseto.