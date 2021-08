Pink Bari, la festa del ventennale

Tempo di festeggiamento in casa Pink Bari. Venerdì 27 agosto alle ore 11.30, presso il PalaCarrassi (Via Filippo Turati, Bari), si terrà una conferenza stampa per celebrare il ventennale della società. Il sodalizio barese, punto di riferimento del calcio e della pallacanestro femminile barese, si cosituì il 27 agosto del 2001 grazie all’intuizione di 4 donne baresi, Patrizia Aldini, Isabella Cardone, Chiara Marini e Alessandra Signorile, con lo scopo di promuovere e sviluppare le attività sportive “al femminile” nella pratica del calcio e del basket.

In questi 20 anni, la Pink Bari si è contraddistinta non solo per i risultati sportivi ottenuti a livello nazionale ma anche per la cura del territorio, rivolgendo attenzione ai settori giovanili e alla vocazione sociale, permettendo a migliaia di bambine di praticare il loro sport preferito.

Alla conferenza stampa saranno presenti, le 4 socie fondatrici: Patrizia Aldini (presidente), Alessandra Signorile (vice presidente e amministratore delegato al calcio), Chiara Marini (medico sociale) e Isabella Cardone (direttore generale e responsabile area tecnica calcio).

In occasione della conferenza stampa sarà presentato il logo celebrativo del ventennale e la programmazione 2021/2022.