Bari, diario da bordo campo del 25 agosto. Marras, lavoro personalizzato

Questo il report della seconda giornata di lavoro settimanale del Bari in vista dell’esordio in campionato fissato per lunedì 30 agosto (ore 21, diretta Rai Spot) a Potenza.

“Dopo una prima parte dedicata alla mobilità articolare e al riscaldamento a secco, esercitazioni tattiche incentrate sullo sviluppo dell’azione offensiva. Nella parte centrale della seduta, serie di partitelle a tema sviluppate su metà campo (vinta dai bianchi ai calci di rigore). Le esercitazioni tattiche sono state intervallate da accelerazioni e scatti a tutto campo. Tabella di lavoro personalizzata a scopo precauzionale per Manuel Marras”.