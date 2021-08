La motivazione di Mazzotta: "A Bari il mio rilancio"

Antonio Mazzotta, 32enne difensore nato a Palermo, alza il tasso di esperienza nel Bari di Mignani. Il suo contributo potrà rivelarsi fondamentale: "Se va un terzino, l'altro deve rimanere a fare marcature preventive", la prima analisi tattica nella conferenza stampa con Belli davanti ai giornalisti.

Mazzotta indica la via dopo la sconfitta di Coppa contro l'Andria : "Si ripartirà dalle cose buone con l'Andria, senza ripetere certi errori. Ci alleniamo da poco, ma credo che siano state fatte buone cose. Da una sconfitta così, non possiamo fare altro che migliorare. Qui verranno squadre che contro di noi daranno tutto. Da queste sconfitte dobbiamo portare a casa le cose fatte vedere di buono, seppure a sprazzi, ed essere più costanti".

"E' il primo anno che faccio in C - continua - . Ma quando sei a Bari non guardi la categoria. Devi essere motivato e fare bene. Speriamo di uscire il prima possibile dalla C, fare bene e portare la piazza dove merita. Mi auguro di fare anche qualche assist per gli attaccanti. Da parte mia c'è voglia di rilancio, perché l'anno scorso non è andata bene. Al San Nicola ho giocato tante volte da avversario. Come dimenticare la curva del Bari, che caricava anche gli avversari. Ti fa sentire giocatore e ti fa dare il cento per cento. Ricordo la brutta sconfitta in casa col Crotone nei playoff di qualche anno in B. Ora ci servirà l'aiuto di tutti, fare gruppo tutti insieme non soltanto nella squadra".

Chiusura dedicata alla parentesi non positiva con i pitagorici dei quali è stato tra l'altro anche il capitano: "A Crotone ho giocato cinque anni e mezzo, una piazza a cui sono legato. Ci sono rimasto malissimo per come sono andate le cose. Non c'è stata chiarezza, ormai è passata. Voglio lasciarmi tutto alle spalle. Gigliotti (nome accostato al Bari, ndr) era con me a Crotone. Ci sentiamo sentiti, ma non abbiamo parlato né del Bari né del mercato".