Bari, il report del 24 agosto

Al via la settimana di lavoro che accompagnerà il Bari di mister Mignani al suo esordio stagionale in campionato, esordio previsto per lundì 30 agosto, alle ore 21:00 sul terreno in sintetico del Viviani, contro il Potenza guidato da mister Gallo.

Prima di scendere in campo, il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi, quindi si è intrattenuto in sala video per la parte teorica. Una volta in campo spazio ad una prima parte di mobilità articolare e core stability), quindi esercitazioni tecnico - tattiche su porzione di campo e lavoro atletico, sviluppato su 50 e 30 metri, alternato ai due mini tempi della sfida a ranghi misti su metà campo.

Per domani prevista singola seduta di lavoro.