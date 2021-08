Seguaci della Nord: "Facciamo quadrato e viviamo da Ultras"

Un incontro finalizzato a fare il punto della situazione, valutare le scelte presenti e future e riaffermare la propria identità ultras. Questi i nodi principali dell'appuntamento fissato questa sera nella sede dei Seguaci della Nord di Bari, uno dei gruppi rappresentativi del tifo organizzato biancorosso che - da domenica scorsa - ha deciso di non presenziare alle partite allo stadio come forma di non condivisione delle attuali norme che ne regolamentano l'accesso e le modalità di partecipazione del pubblico.

"I tempi recenti - la nota pubblicata dai Seguaci sul proprio profilo social - stanno mettendo a dura prova le curve: quando ci lasceremo alla spalle la pandemia, cambieranno molte cose e solo chi avrà continuato a costruire con lungimiranza e a servire l’idea con una visione, resterà in piedi. In questo anno e mezzo di assenza sugli spalti, tra mille difficoltà, abbiamo cercato in tutti i modi di dare continuità alle nostre attività e di fare sentire la nostra presenza a chi di dovere. E lo faremo anche quest’anno. Mai, come in questo momento, bisogna fare quadrato e continuare a vivere ultras, navigando in direzione ostinata e contraria a tutte quelle variabili che minano all’esistenza e all’essenza del tifo nelle curve, senza perdersi troppo in chiacchiere. Potrete farlo fin da subito, sottoscrivendo la tessera dei Seguaci della Nord e partecipando alle attività e agli incontri che teniamo ogni settimana. Il ricavato, come sempre, servirà a contribuire alle spese di gestione della sede e a sostenere le spese legali per i nostri diffidati".