Bari, ripresa fissata per martedì

Un giorno di riposo in più per sbollire la delusione dell'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, riflettere sugli errori commessi e proiettarsi da martedì all'esordio in campionato di lunedì 30 agosto a Potenza.

Lo rende noto Ssc Bari con un comunicato ufficiale: "Il gruppo tornerà ad allenarsi da martedì pomeriggio per cominciare a preparare la prima sfida di campionato in programma lunedì 30 agosto sul terreno del Viviani di Potenza".