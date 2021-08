Simeri: " Sono deluso, ma dimostreremo chi siamo"

Ritorno con l'amaro in bocca a Bari per Simone Simeri, al nuovo debutto dopo la parentesi lontana dalla Puglia nel corso della precedente stagione. La battuta d'arresto di Coppa contro al Fidelis non lo mette di buon umore: "Mi aspettavo un ritorno diverso. Sono deluso, non me l'aspettavo. Ci manca quel pizzico di cattiveria. Da lunedì si fa sul serio".

"Abbiamo creato sette palle gol limpide - analizza l'attaccante napoletano - ma un po' la sfortuna e un po' l'imprecisione hanno fatto il resto. Sto bene non sono al cento per cento. Sto lavorando per entrare nelle migliori condizioni. Sono il primo ad essere deluso. Da lunedì dobbiamo cacciare fuori gli attributi e far vedere che noi siamo il Bari. Lo dimostremo sin dalla prima di campionato a Potenza".