Mignani sdrammatizza: "Ai ragazzi non potevo chiedere di più"

Debutto amaro sulla panchina del Bari per Michele Mignani. Il tecnico parte subito dai legni di giornata che avrebbero potuto cambiare le sorti del match perso contro la Fidelis Andria: "Dobbiamo essere bravi ad essere più precisi - dice il tecnico biancorosso - . Le buone stelle bisogna portarle dalla nostra parte. Non è corretto parlare di sfortuna. Possiamo fare meglio. Il Bari è destinato a crescere sul piano della prestazione e del gioco. Ai ragazzi vanno i miei complimenti per quello che hanno fatto".

"Abbiamo commesso una ingenuità in occasione del rigore - riconosce Mignani - . Si è tentato di riprenderla, ma non ci siamo riusciti". Incalzato sulla prestazione non all'altezza di alcuni elementi, il tecnico risponde: "Sono stracontento dei giocatori a mia disposizione. Sul piano collettivo bisogna crescere. Dal mercato mi aspetto quello che si potrà fare e allenerò chi avrò. Lo farò col massimo dell'entusiasmo". Eppure, in difesa, sono stati commessi errori imperdonabili: "Se si parla di fase difensiva - insiste Mignani - è un discorso. Se si ragiona dei singoli è un altro discorso".