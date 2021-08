Il Bari alza bandiera bianca. La Fidelis sbanca il San Nicola e passa al secondo turno di Coppa

Bari-Fidelis Andria 0-1

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli, Sabbione, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Bianco, D'Errico (31' st Marras); Scavone (18' st Botta); Antenucci, Simeri (18' st Cheddira). A disp. Polverino, Plitko, Lambiase, Lollo, Mane, Daddario, Fioretti, Dargenio. All. Mignani.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli, Carullo, Venturini, Fontana, Benvenga (46' st Nunzella), Bolognese, Spano (20' st Favetta), Lacassia, Bubas (41' st Pelliccia), Gaeta 20' st Sabatino), Bonavolontà. A disp. Gazzillo, Paparesta, Di Schiena. All. Panarelli.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

NOTE: Spettatori 2.407 (148 ospiti). Rec. st 5'.

RETI: 38' pt Bubas (rig.).

BARI - Comincia con un passo falso la stagione 2021/22 del Bari di Mignani che si arrende per 1-0 di fronte alla Fidelis Andria nel turno preliminare di Coppa di C. Federiciani che passano il turno (prima vittoria nella storia sul terreno del Bari) grazie ad un rigore trasformato da Bubas nel primo tempo e che, il 15 settembre, faranno visita alla vincente di Francavilla-Taranto in programma domani.

Davanti a poco più di 2mila spettatori, partita in salita per i biancorossi che passano in svantaggio prima di andare al riposo (38') quando - in piena area - Sabbione interviene in maniera scriteriata su Bubas e determinata il penalty che lo stesso argentino trasforma insaccando all'incrocio sinistro. Una doccia gelata per il Bari che in precedenza si era fatto vivo con un paio di conclusioni di Antenucci ed un palo pieno colpito da Maita (33') a Vandelli battuto.

L'avvio della ripresa non cambia il cliché della gara. Simeri e Scavone mancano l'appuntamento col pari. Mentre Bubas fallisce il bis mandando fuori una inzuccata a colpo sicuro. Dal 18' tocca a Cheddira e Botta per Simeri e Scavone. Proprio dai piedi di Botta parte l'assist per Cheddira (21') che colpisce il secondo palo di giornata. Sulla ribattuta, Maita calcia a colpo sicuro per il salvataggio miracoloso di Vandelli sulla linea di porta. Ai punti, il Bari meriterebbe il pareggio.

Al 31', scocca anche l'ora di Marras inserito al posto di D'Errico. Il Bari palesa segni di stanchezza e la Fidelis manca il raddoppio in due azioni ravvicinate tra il 39' e il 40'. Frattali si salva come può su Carullo e Bonavolontà.

E' l'epilogo in coda al primo dispiacere di stagione.