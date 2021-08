Bari-Fidelis, prevendita fiacca dopo l'astinenza da Covid

A meno di una clamorosa impennata dell'ultima ora, il derby di Coppa tra Bari e Fidelis Andria (stasera alle 21 al San Nicola) sarà seguito in presenza solo da pochi intimi. Il dato ufficiale aggiornato a questa mattina era di circa 1.700 tagliandi venduti, compresi gli ospiti. Andamento che lascia presagire il non sforamento del tetto delle due, tre mila unità sugli spalti dell'astronave barese.

Un dato non esaltante, alla luce della lunghissima astinenza forzata del pubblico allo stadio (quello del Bari manca dal 1 marzo 2020per Bari-Avellino) per via delle proibizioni Covid. Situazione sanitaria che ha riscritto una serie di norme per l'accesso all'impianto (tra cui il distanziamento e l'esibizione obbligatoria del green pass vaccinale ai varchi di ingresso) e che ha determinato lo sciopero di tifo e presenza dei gruppi organizzati della Curva Nord. Il clima vacanziero e la diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud stanno facendo il resto.

Non entriamo nel merito della politica dei prezzi della società (almeno 15 euri per la Curva). Resta il dato di fatto che - senza dimenticare l'esosa gestione dei costi del San Nicola - gran parte della piazza non ha gradito l'entità degli importi per l'acquisto dei titoli di ingresso ritenuti eccessivi per una partita di metà agosto, nonché di Coppa tra due squadre di Lega Pro.