Bari, la probabile formazione contro la Fidelis Andria

Nessuna anticipazione sulla formazione ufficiale che stasera affronterà la Fidelis Andria per il turno preliminare della Coppa di serie C. Mignani non si sbottona, ma è comunque ipotizzabile una bozza di schieramento iniziale dei biancorossi.

Bari che dovrebbe scendere in campo con Frattali tra i pali. Difesa a quattro con Belli e Mazzotta esterni, più Sabbione e Di Cesare centrali. Bianco in mediana, supportato sulle corsie da Maita e D'Errico. Scavone dietro le punte Antenucci e Cheddira.

Dal centrocampo in su, le maggiori alternative. Scaldano i motori i vari Botta e Marras, in veste di trequartisti. Simeri e Citro scalpitano in attacco.