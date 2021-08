Bari, almeno sei gli esclusi dal progetto Mignani

Bolzoni, Terrani, Semenzato, Perrotta, De Risio e Hamlili: questi i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del Bari 2021/22 targato Mignani-Polito. L'indizio, se non proprio la conferma, arriva dalla loro non convocazione per la partita di stasera (21) contro la Fidelis Andria, preliminare di Coppa di C.

"Chi non è convocato per l'Andria può ritenersi fuori dal progetto", le parole di mister Mignani nella conferenza stampa di presentazione del match contro i federiciani. Sfida che, tra l'altro, non vedrà tra i protagonisti nemmeno gli infortunati Andreoni, Celiento e Mercurio. Su quest'ultimo andranno prese decisioni definitive nei prossimi giorni, dopo che la trattativa con la Fiorentina sembra essersi raffreddata. Entro fine agosto, data d'arrivo del calciomercato, i sei "esclusi" dovranno sistemarsi altrove (Hamlili tornerà alla Pistoiese).

Sul fronte arrivi, lo stesso Mignani ha lasciato intendere di aspettarsi dei rinforzi, sparsi tra i vari reparti. Il tempo stringe e gli impegni ufficiali incombono. Il Bari non può farsi trovare impreparato.