Bari, derby di Coppa con addii segnati: out Hamlili, Perrotta e Semenzato

Al termine della rifinitura svolta stamattina, Michele Mignani ha diramato la lista dei 23 disponibili per la partita del preliminare di Coppa serie C in programma domani al San Nicola (ore 21). Fuori lista Hamlili, Terrani, De Risio, Semenzato e Perrotta per scelta tecnica. Decisione che - come sottolineato in conferenza stampa dallo stesso Mignani - segna praticamente il passo di addio degli stessi dal progetto tecnico biancorosso. Non disponibile Mercurio per acciacchi muscolari.

Questi i convocati:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 6.DI CESARE, 15.LAMBIASE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 28.MANE, 31.SABBIONE, 35.FIORETTI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 20.LOLLO, 29.SCAVONE, 34.DADDARIO, 37.DARGENIO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS