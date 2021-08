Qui Andria / Mister Panarelli: "A Bari prima personale da prof per fare bella figura"

L'appuntamento di domani sera al San Nicola bagnerà l'esordio personale su una panchina prof per il tecnico della Fidelis Andria, Luigi Panarelli. Nato a Taranto (classe '76), Panarelli è intervenuto alcune ore fa per dire la sua sul match del primo atto della Coppa di C e sullo stato attuale della squadra (che dopo l'arrivo della punta Spano, oggi ha ufficializzato l'arrivo del portiere Filippo Vandelli).

"Abbiamo lavorato a livello atletico - le parole del tecnico andriese pubblicate su tuttocalciopuglia.com - e introdotto qualcosa a livello tattico. Quella contro il Bari sarà una gara da fare, un appuntamento importante per tutti i tifosi. Sarà il mio esordio tra i professionisti in panchina, ma lo sarà anche per tanti calciatori e dirigenti. Vogliamo fare bella figura, partiamo subito contro una squadra costruita per vincere il campionato".

Così Panarelli sulla sua squadra: "Numericamente siamo ancora pochissimi, non solo per quanto riguarda la condizione fisica e organizzativa. Il direttore sta facendo un grande lavoro sul mercato. Noi dobbiamo comunque goderci la partita".