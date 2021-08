Ufficiale, il portiere Polverino al Bari

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Polverino (13.02.97, Napoli); il portiere campano ha firmato un contratto fino al giugno 2022 con opzione in caso di promozione e sarà da subito disposizione di mister Mignani.

Per Polverino, dopo il settore giovanile della Juve Stabia, le maglie di Agropoli e Fermana in Serie D per crescere e fare esperienza; nella stagione successiva è determinante per la promozione in C della Sicula Leonzio. Nella stagione '17-'18 il ritorno alle 'vespe' fino a gennaio, poi l'esordio tra i Pro con la maglia del Rende. Dal '18 al '20 torna in Sicilia, alla Sicula, dove colleziona 14 presenze in Lega Pro.