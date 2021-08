Bari, 0-0 nell'allenamento col Molfetta in vista della Fidelis

Mettere minuti nelle gambe e ossigeno nei polmoni per affrontare al meglio l'esordio stagionale di sabato prossimo contro la Fildeis Andria, preliminare di Coppa serie C. Questo l'obiettivo del Bari nell'allenamento condiviso oggi pomeriggio, dalle 18 alle 19.30 all'antistadio, con la formazione del Molfetta.

Sgmabatura utile a mister MIgnani per testare uomini e versioni tattiche a pochissimi giorni dal via. Questo il diario da bordo campo pubblicato poco fa dalla società biancorossa: "Mister Mignani opta inizialmente per un 4-3-1-2 con Belli, Sabbione, Di Cesare e Mazzotta davanti a Frattali, D'Errico, Bianco e Maita in mediana, Scavone libero di svariare alle spalle del tandem Antenucci - Simeri. I primi 45' di gioco si chiudono a reti bianche: da segnalare le occasioni capitate ad Antenucci e Simeri che hanno chiamato Viola all'intervento. Al 42' rete annullata per fuorigioco ad Antenucci che aveva trovato la via del gol con un morbido pallonetto. Nella ripresa è ancora Simeri, dopo uno scambio nello stretto con Botta, ad alzare troppo la mira. Rollo è provvidenziale su Cheddira al 20'; anche Botta sfiora il bersaglio grosso da calcio piazzato, mandando di poco alto. Un paio di spunti di Terrani a destra e Citro a sinistra prima del triplice fischio".

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento pomeridiana.