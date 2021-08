Bari-Fidelis Andria a Di Marco di Ciampino

Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino a dirigere la sfida del ‘San Nicola’ con i biancorossi che ospiteranno la Fidelis Andria. L'incontro, valido per il Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Lega Pro '21-’22 ed in programma sabato 21 agosto a partire alle ore 21:00, vedrà come assistenti Davide Stringini della sezione di Avezzano e Federico Votta della sezione di Moliterno. Quarto uomo Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia.