Cheddira apre il cuore ai tifosi: "Bari lotterò per te"

Riservato davanti ai microfoni, ma rabbioso e voglioso in campo. Walid Cheddira, punta centrale classe '98 giunta a Bari in prestito dal Parma, apre il cuore ai tifosi nella conferenza stampa che precede la partita amichevole contro il Molfetta nel mercoledì che precede la partita di Coppa (sabato) contro la Fidelis Andria.

Arriva dal Mantova, dove l'anno scorso ha realizzato nove gol in 38 partite. "Ho sempre giocato nel reparto offensivo - attacca - e mi trovo bene col modulo di Mignani. Ovvero con i due attaccanti davanti". "Le mie annate - sottolinea il calciatore di origini marocchine - sono state caratterizzate dalla voglia di lottare. Appeno entro nel rettangolo verde, scatta qualcosa in me che mi fa sopperire a delle qualità che magari non ho. Cerco di fare il possibile per la squadra e i compagni. Mi piace fare gol, ma cerco anche di mettere gli altri nelle condizioni di segnare. Per il bene della squadra".

Tanto da intereptare al meglio le esigenze tattriche del nuovo allenatore: "Per il gioco di Mignani, che chiede a tutti aiuto e sacrificio nella fase difensiva compresi noi attaccanti, il mio compito è andare in profondità e dare una mano in copertura dietro." A pochi giorni dal via della stagione, spuntano i buoni propositi: "Penso di dare il massimo. Magari andare in doppia cifra. Sarei felicissimo. Ma penso al gruppo. Durante ogni allenamento cerco di carpire le qualità dei compagni di reparto per riportarle in campo. Cerco di raggiungere i livelli importanti degli altri. In passato, ho avuto la fortuna di stare accanto a grandi giocatori, afferrando le cose migliori per crescere nel bagaglio personale".

Cheddira spiega la scelta di Bari: "Ho accostato Bari sempre ad una grandissima piazza e appena ho saputo del suo interessamento, la mia scelta è ricaduta qui. Ogni anno mi rendo conto di quello che posso fare e ogni scelta è funzionale a questo. Bari è una tappa fondamentale. Sono qua perché ho una grande voglia e fame di riportare il Bari dove merita. Ogni partita daremo il massimo".