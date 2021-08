Mercato Bari: Polito e un via vai da regolamentare

Mancano appena due settimane alla chiusura del calciomercato e il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, è chiamato ad un ulteriore sforzo per permettere a mister Mignani di disporre di un numero e di una qualità di uomini necessari per recitare una parte importante nella prossima stagione di C (start il 30 agosto a Potenza). Per la sfida di sabato alla Fidelis Andria bisognerà puntare sugli elementi attualmente a disposizione, con la consapevolezza che l'organico necessità di almeno altri cinque tasselli.

L'urgenza è nel reparto difensivo dove occorrono come il pane due centrali. Le attenzioni sono tutte concentrate su Guillaume Gigliotti, difensore centrale appena svincolatosi dal Chievo. Con lui potrebbe arrivare pure l'altro francese Anthony Taugourdeau, regista in uscita dal Venezia. Entrambi classe '89, il sodalizio pugliese li vorrebbe per il prossimo biennio. I calciatori stanno riflettendo sull'offerta economica proposta dal Bari e chiedono un ritocco al rialzo. Se le pretese si abbaseranno, si andrà verso la fumata bianca.

In queste ore, trova conferma il raffreddamento dell'interesse del Catania per Giovanni Terrani. L'ingaggio dell'ex Como è ritenuto troppo costoso per le casse del club etneo. La situazione del trequartista potrebbe sbloccarsi solo nelle ultime ore del mercato, facendo il paio con quelle di Sabbione, Perrotta, Lollo e De Risio.

Diversa la posizione di Zaccaria Hamlili, in uscita direzione Monopoli. La società biancoverde ha sondato anche il terreno per Semenzato, ma non intende sostenere sforzi finanziari eccessivi chiedendo al Bari un intervento sull'ingaggio. Il posto di Marfella, tornato al Napoli, sarà rimpiazzato dal 24enne partenopeo Emanuele Polverino, reduce dalla parentesi in D con il Santa Maria Cilento e vecchia conoscenza di Polito ai tempi della Juve Stabia.

Si attendono a stretto giro degli aggiornamenti sulle cessioni di Mercurio (Fiorentina) e Mane (Napoli). Non si escludono colpi di scena, con la trattattiva del giovane biancorosso in Toscana che potrebbe saltare a causa della distanza di posizioni tra i due club. A quel punto, Mercurio potrebbe giocarsi delle chance a Napoli, dove giocherebbe in prestito secco con la formazione Primavera. Oppure, tentare la strada di un altra squadra di C dove poter fare il minutaggio che - eventualmente - il Bari non potrebbe garantirgli.