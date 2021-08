Bari, diario di bordo del 17 agosto

Secondo giorno di lavoro per il Bari di Michele Mignani, chiamato a preparare la partita contro la Fidelis Andria. Il derby segnerà l'esordio stagionale dei biancorossi e varrà come test preliminare del primo turno della Coppa di Lega Pro.

Questo, quindi, il resconto della giornata odierna giunto in redazione pochi minuti fa dall'ufficio stampa dei galletti: "Seduta mattutina dedicata a circuiti di potenziamento tra palestra e campo per due distinti gruppi che hanno poi sostenuto delle esercitazioni situazionali dedicate per reparto (prima lavoro sulla fase difensiva, a seguire sviluppo dell'azione offensiva). Al pomeriggio la seduta si è sviluppata su esercitazioni tattiche a tutto campo con sfida a ranghi misti in chiusura. Hanno lavorato con il gruppo Celiento, De Risio e Marras. Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati".

Domani, 18 agosto, allenamento congiunto con il Molfetta, formazione di Serie D guidata da mister Bartoli.