Bari, i calciatori danno i numeri

Resa nota la numerazione delle nuove maglie che indosseranno i calciatori del Bari per la stagione 2021/22.

Novità della scelta libera dall’ ‘1’ al ’99’, da quest’anno allargata anche anche alla Serie C.

Conferme quasi scontate per la ‘7’, che rimane sulle spalle di Mirco Antenucci, per la ‘6’ di capitan Valerio Di Cesare e per il ‘4’ di Mattia Maita; Simone Simeri torna a vestire la sua ‘9’. La ambitissima ’10’ finisce sulle spalle di Botta, mentre D’Errico vestirà il ’14’; per Cheddira maglia numero ’11’, Mazzotta sceglie il ’23’ e Belli il ’24’.

Di seguito la numerazione ufficiale:

1.Pierluigi FRATTALI

3.Marco PERROTTA

4.Mattia MAITA

5.Daniele CELIENTO

6.Valerio DI CESARE

7.Mirco ANTENUCCI

8.Raffaele BIANCO

9.Simone SIMERI

10.Ruben BOTTA

11.Walid CHEDDIRA

12.Davide MARFELLA

14.Andrea D’ERRICO

17.Giovanni TERRANI

18.Nicola CITRO

19.Carlo DE RISIO

20.Lorenzo LOLLO

21.Zaccaria HAMLILI

22.Denis PLITKO

23.Antonio MAZZOTTA

24.Francesco BELLI

27.Cristian ANDREONI

28.Moussa Balla MANE

29.Manuel SCAVONE

30.Manuel MARRAS

31.Alessio SABBIONE

36.Francesco BOLZONI

77.Daniel SEMENZATO

99.Giovanni MERCURIO