Bari, debutto a Potenza lunedì 30 agosto alle 21

La Lega Pro, attraverso il Comunicato n°3 del 17 agosto, ha reso noto la programmazione relative alle prime tre giornate del Campionato Serie C 2021/20212. Per i biancorossi esordio a Potenza previsto in posticipo lunedì 30 agosto alle ore 21:00.

1a Giornata

Potenza - Bari

Lunedì 30 agosto, ore 21:00

2a Giornata

Bari - Monterosi

Domenica 05 settembre, ore 17:30

3a Giornata

Picerno - Bari

Domenica 12 settembre, ore 20:30