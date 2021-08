Pink Bari presenta il nuovo organigramma

Ufficializzato lo staff Pink Bari Calcio Femminile alla vigilia della stagione 2021/22. Col motto #riprendiaAmola sbandierato sulla pagina social ufficiale, il sodalizio biancorosso presenta i pilastri del nuovo campionato a partire dal direttore tecnico Isabella Cardone e dalla prima dirigente Malu De Giglio.

Con loro, completa la triade in rosa la coach Cristina Mitola. Nel team anche Davide Loiodice nelle vesti di preparatore atletico, Fabio Milillo come allenatore dei portieri. Quindi, il tecnico Dino D'Elia, il prof. Roberto Cerasole per recupero infortuni, mister Donato Liso nelle vesti di responsabile dell'Under 17.

Quadro completato dal fisioterapista Davide D'Alessandro e dal responsabile area scouting Nicola Iachelli.