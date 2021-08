Bari, tifosi Curva Nord: «Non torniamo al San Nicola»

Niente San Nicola per i gruppi organizzati della Curva Nord biancorossa che - da poche ore - mediante un cominucato ufficiale sulla propria pagina facebook informano della decisione di non presenziare alle partite allo stadio prendendo le distanze dalle norme che regolamentano l'accesso negli impianti sportivi in tempo di Covid e di Green Pass.

"Lo stadio - si legge - non è luogo delle mille regole ipocrite che, probabilmente saranno applicate a macchia di leopardo e a discrezione dell'organo competente di turno, complicando ulteriormente la vita a chi vorrebbe seguire la propria squadra sia in casa che fuori". "Rientreremo - la riga in chiusura - quando avremo una situazione chiara e compatibile con le nostre esigenze".