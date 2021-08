Bari, il diario di bordo del 16 agosto

Biancorossi di Michele Mignani al lavoro da oggi dopo le 48 ore di riposo concesse per Ferragosto. La squadra è tornata ad allenarsi in vista del derby di sabato prossimo al San Nicola contro la Fidelis Andria, turno preliminare della Coppa di Serie C.

"Prima di scendere in campo - si legge nella nota ufficiale del club - il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi, quindi si è intrattenuto in sala video per la parte teorica. Dopo un prologo in palestra (mobilità articolare e core stability), si è passati al lavoro in campo: circuiti atletici su medie distanze, esercitazioni tattiche, quindi serie di accelerazioni e, a chiudere, sfida a ranghi misti su porzione di campo".

Domani, doppia seduta di lavoro tra palestra e campo.