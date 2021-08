Bari, baby al via il 26 settembre in casa contro il Taranto

Pubblicati oggi i calendari dei campionati nazionali Under 17 e Under 15 Serie C '21-'22. Il via alle competizioni è stato fissato per domenica 26 settembre. Ultima giornata in programma domenica 24 aprile.

Le formazioni biancorosse Under 17 allenate da mister Paolo Lanera e Under 15 da mister Michele Anaclerio sono state inserite nel Girone F insieme a Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Francavilla, Messina, Monopoli, Palermo, Taranto e Vibonese. La prima gara sarà il derby casalingo contro il Taranto.

Il calendario completo a questo link https://cdn.enjore.com/wl/ssc_bari/doc/files/1-LCq3i7zTHC5Qfo9mLL9LzcqGRG0p43.pdf