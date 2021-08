Bari, oggi la ripresa: sabato arriva la Fidelis Andria

Dopo due giorni di riposo per il fine settimana di Ferragosto, oggi pomeriggio si torna a fare sul serio. Il Bari e Michele Mignani iniziano il primo conto alla rovescia in vista dell'esordio ufficiale della nuova stagione 2021/22 che sarà bagnato sabato prossimo 21 agosto - ore 21 al San Nicola - per il primo turno della Coppa Lega Pro contro la Fidelis Andria. Il derby si disputerà a porte aperte e nelle prossime ore la società renderà note le modalità di ingresso allo stadio (probabile capacità ridotta del cinquanta per cento) e di acquisto dei tagliandi. La vincente di Bari-Fidelis Andria sfiderà una tra Virtus Francavilla e Taranto che, a loro volta, incroceranno le lame domenica 22 agosto alle ore 21.

Per Mignani si tratterà di un primo - seppure parziale - banco di prova, utile per tirare le primissime somme dopo la parte inaugurale della preparazione pre campionato condizionata dall'andamento a singhiozzi per via dei numerosi tesserati positivi al Covid. Adesso, la situazione è pienamente ristabilita e l'ex tecnico del Modena potrà vagliare tutte le possibilità tecniche a sua disposizione. Il tutto, in attesa di novità sul fronte mercato dove il ds Polito potrebbe mettere a segno altri colpi dopo quello dell'ultimo arrivato Botta. La presenza dell'argentino in squadra, fantasia sulla trequarti in alternativa a Marras, chiude di fatto le porte al baby Mercurio che in queste ore si accaserà a Firenze (accordo sulla base del diritto di riscatto a favore dei toscani per una cifra che si aggira intorno agli 800mila euro). Stessa sorte, lontano da Bari, toccherà all'altro giovane Mane. Quest'ultimo destinato a Napoli. Anche in questo caso, gli spazi che avrebbe potuto ritaglarsi Mane sarebbero stati risicati alla luce della presenza degli ultimi arrivati Mazzotta e Belli e della presenza dei centrali Di Cesare e Celiento ai quali presto si affiancheranno i nomi di altri innesti. Senza dimenticare che nel reparto arretrato restano da sistemare le posizioni di Perrotta e Semenzato, entrambi non graditi alla piazza e poco rispondenti al progetto tattico di Mignani.

Un ulteriore tassello in arrivo riguarderà il mediano di centrocampo. Bianco rimarrà alla base con spalmatura di ingaggio e prolungamento contratto sino al 2023. Su Hamlili ci sono ancora interrogativi da risolvere. Punti di domanda che ricadono pure su Lollo, voglioso di restare in Puglia ma ancora incerto del gradimento da parte dello staff tecnico. Dalle sue parti, sulla corsia destra, la maglia titolare appartiene a D'Errico. Mentre, sul fronte opposto, Maita e Scavone si contendono il posto.

Nel gioco delle possibilità, campeggiano i duelli Antenucci-Citro da una parte e Simeri-Cheddira dall'altra. Ammesso che anche nel pacchetto avanzato, non guasterebbe l'inserimento di un profilo di qualità con caratteristiche differenti dagli uomini attualmente in organico.