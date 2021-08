Bari, Botta... di qualità per mister Mignani

La notizia era nell'aria da un paio di giorni ed oggi è arrivata anche l'ufficialità da parte della società. Il ds biancorosso Ciro Polito si è assicurato la classe e la fantasia del trequartista argentino Ruben Botta (31 anni), rilevandolo a parametro zero dopo lo svincolo d'ufficio dalla fallita Sambendettese.

"SSC Bari - la nota ufficiale del club - comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Rubén Alejandro Botta Montero (31.01.1990, San Juan, Argentina); l'attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2023 e sarà da subito disposizione di mister Mignani".

Il fantasista argentino è il classico '10' tutto estro ed imprevedibilità. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors attirando le attenzioni del Tigre, squadra con cui debutta e mette assieme 77 presenze e 10 gol, arriva in Italia nel 2014 grazie all’Inter. Con i nerazzurri, dopo una parentesi di sei mesi al Livorno, mette assieme 12 gettoni tra Coppa Italia, Campionato ed Europa League. Nella stagione ’14-’15 viene girato in prestito al Chievo (21 presenze), prima di essere acquistato dai messicani del Pachuca (52 presenze e 10 gol). L’ottima parentesi messicana vale per Botta il ritorno in patria, al San Lorenzo: con i ‘Cuervos’, dal gennaio 2017 al 2020, gioca ben 78 partite e segna 10 reti. Dopo una breve parentesi al Defensa y Justicia allenato da Hernan Crespo, nell’ottobre del 2020 torna in Italia e firma per la Sambenedettese in Serie C risultando tra i più decisivi nelle fila marchigiane con 31 presenze, 8 reti e 8 assit.

Se integro sul piano fisico e atletico (in carriera ha subito un paio di gravi infortuni al ginocchio), Botta può rivelarsi un top player per il Bari di Mignani e per l'intero girone C della Lega Pro.