BARI-FIDELIS ANDRIA, DERBY DI COPPA IL 21 AGOSTO ALLE ORE 21

La Lega Pro ha disposto che la gara valida per il Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Lega Pro '21-'22 tra Bari e Fidelis Andria, in programma allo stadio San Nicola sabato 21 agosto ’21, abbia inizio alle ore 21:00.

In realtà, non si esclude che la partita possa essere rinviata ad altra data alla luce della richiesta ufficiale di spostamento effettuata dalla società federiciana, appena ripescata e quindi non ancora pronta dal punto di vista tecnico.