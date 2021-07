SSC Bari, focolaio Covid nel ritiro precampionato: sette calciatori positivi

Confermati i timori di un focolaio Covid nel ritiro del Bari.

Gli esiti dei tamponi di controllo hanno accertato la positività di sette calciatori presenti a Lodrone di Storo, già posti in isolamento. In isolamento domiciliare anche un altro calciatore che ha accusato lievi sintomi prima della partenza.

Di seguito la nota della società:

"SSC Bari rende noto che, nella giornata di domenica, giorno della partenza per il ritiro di Lodrone, i lievi sintomi segnalati da un calciatore, hanno indotto la Società ad evitare allo stesso di aggregarsi al gruppo in partenza, predisponendo un isolamento domiciliare a scopo preventivo. Un primo tampone di controllo effettuato sempre domenica ha confermato la negatività, mentre il successivo tampone effettuato nel pomeriggio di lunedì ha rilevato la positività al Coronavirus-COVID-19 del soggetto in questione, posto in quarantena domiciliare.

Il gruppo squadra è stato dunque sottoposto a due nuovi cicli di tamponi tra lunedì e martedì che hanno evidenziato la positività di 7 calciatori presenti in ritiro. Il Club ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo, per i positivi, l’isolamento e per il gruppo squadra nuovi cicli di tamponi atti a monitorare al meglio l’evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario e della APSS di Trento".