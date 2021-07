SSC Bari Junior camp: al via la prima edizione

La prima edizione del SSC Bari Junior Camp è partita!

Il camp estivo per ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni che amano giocare a calcio e sognano di vestire la maglia biancorossa, iniziato questa mattina, si chiuderà venerdì 9 luglio sui campi dell'impianto sportivo dell'Intesa Sport Club, la scuola calcio ufficiale SSC Bari.

«Lo Junior Camp estivo è un ulteriore tassello che compone il nostro settore giovanile - spiega Marcello Sansonetti, responsabile del progetto SSC Bari Generation -. È un'occasione unica per potersi divertire e migliorare con i tecnici biancorossi, indossando la maglia della propria città. La scorsa estate avevamo dovuto rimandare a causa della pandemia, ma quest'anno anche grazie alle nuove linee guida siamo riusciti a far partire questo progetto che speriamo possa crescere di anno in anno. L'obiettivo della società sin dall'inizio è quello di lavorare a un settore giovanile che unisca all'attività agonistica, anche quella di scouting, di lavoro sul territorio e di attività di base che è quello che facciamo con il progetto Generation e con l'Intesa Sport Club, la nostra scuola calcio ufficiale - conclude Sansonetti -.

Una settimana di lavoro intensivo e divertimento sotto lo sguardo attento dello staff tecnico del Bari formato dai mister Lello Sciannimanico (Resp. Tecnico Intesa Scuola Calcio Ufficiale Ssc Bari), Nino Armenise (Coord. Tecnico Progetto Ssc Bari Generation), Paolo Lanera (Allenatore Ssc Bari Under 17), Michele Anaclerio (Allenatore Ssc Bari Under 15), Roberto Maurantonio (Allenatore Portieri 1^ Squadra Ssc Bari).

Dopo la cerimonia di apertura, gli oltre 50 ragazzi iscritti hanno lavorato dalle 9:30 alle 12:30 su ball mastery, dribbling e finte, 1vs1 Focus offensivo, small side games, partita a tema, crossbar challenge.

Nei prossimi giorni i piccoli atleti lavoreranno anche sull'attivazione tecnica individuale, tecnica applicata, passaggio e ricezione, possessi palla direzionali in doppia area con portieri a sostegno, mall side games, partita a tema, penalty challenge, 1vs1 Focus difensivo, 2vs1 + 1, gioco di posizione 2vs2 + 2 jolly per movimenti contrari, footbaseball challenge, smarcamento e tiro in porta. Negli ultimi due giorni spazio anche a dei mini tornei 2vs2 e a tema Euro2020.

SSC Bari Junior Camp è organizzato dalla Scuola Calcio Ufficiale SSC Bari Intesa Sport Club in collaborazione con Cube Comunicazione Srl.