SSC Bari, due cessioni sul mercato: lasciano i biancorossi Ciofani e D'Orazio

Nell'ottica di sfoltire la rosa liberandola di ingaggi pesanti e giocatori non funzionali all'idea di gioco del nuovo mister Michele Mignani, il Bari ha perfezionato due cessioni a titolo definitivo.

I biancorossi hanno trovato l'accordo con l'Ascoli Calcio 1898 FC per la cessione a titolo definitivo del terzino classe '90 Tommaso D'Orazio - con la formazione marchigiana dallo scorso gennaio, dopo essere arrivato a Bari a parametro zero dal Cosenza - e con il Modena FC 1908 per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del jolly difensivo classe '88 Matteo Ciofani. Arrivato a gennaio 2020 dal Pescara, Ciofani ha trascorso una stagione e mezza con i galletti, collezionando in totale 41 presenze e 3 reti.