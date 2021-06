Il Generation Day ha invaso questo pomeriggio lo Stadio San Nicola con oltre duecento bambini che hanno colorato di biancorosso l’astronave disegnata da Renzo Piano per fare ciò che amano di più: divertirsi e giocare a calcio.

Cinque campi, 17 scuole calcio del territorio presenti e 237 bambini classe 2014/15: sono i numeri del primo evento in presenza dopo oltre un anno e mezzo; una grande festa, dedicata alle società affiliate al progetto SSC Bari Generation, uno dei tasselli che compongono il settore giovanile biancorosso.

Il Generation Day è nato per far tornare finalmente i piccoli atleti delle accademies biancorosse al calcio giocato, dopo il lungo periodo di stop in cui non è stato possibile organizzare tornei, incontri dal vivo e proseguire con la formazione in presenza.

Al termine del mini torneo, tutti i bimbi e i rappresentanti delle accademies sono state premiate con una targa, un gagliardetto, un attestato e dei braccialetti brandizzati SSC Bari dal presidente Luigi De Laurentiis e dal responsabile del progetto Generation, Marcello Sansonetti.