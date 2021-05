Addio al sogno promozione: tra Bari e Feralpisalò finisce 0 a 0: "galletti" eliminati

Addio al sogno promozione.

Finisce in parità al San Nicola la sfida che ha visto contrapposti i biancorossi al Feralpisalò.

Per Auteri e i suoi c'era un solo risultato a disposizione: la vittoria. Ma i "galletti" non riescono a ribaltare il risultato dell'andata e così finisce amaramente la stagione.

LA CRONACA

Nella prima frazione di gara prevalenza territoriale dei biancorossi.

Al 5’ pericolosissimo il Bari con D’Ursi che serve Antenucci e palla fuori a fil di palo. Al 20’ ancora D’Ursi riceve, sempre a sinistra, e dopo l’affondo serve Antenucci che conclude con un diagonale di poco fuori porta.

Al 28’ Marras per Antenucci che di testa mette alto. Al 30’ Andreoni rimedia il giallo per fallo su Tulli. Al 39’ Celiento riceve da calcio d’angolo e conclude di poco fuori.

Nel secondo tempo è il Feralpisalò a farsi subito pericoloso: al 7' infatti con un’azione offensiva prolungata sfiora il vantaggio con Tulli, il cui tiro è fortunatamente deviato dalla difesa biancorossa.

Al 10’ il Bari invoca il rigore per un fallo su D’Ursi. E proprio D'Ursi al 12' esce per Cianci. Poi ancora sostituzioni per il Bari: Bianco per Lollo e poi Ceccarelli per D'Orazio.

Gli avversari non mollano e si riversano nella metà campo del Bari. L’arbitro non concede qualche fallo a favore e i galletti cascano nel nervosismo.

Al 26’ fuori Maita per Mercurio.

A un quarto d'ora dalla fine il Bari si riversa costantemente in attacco: Marras va in assolo e il tiro finale è deviato da De Lucia.

Fin qui è un Bari svogliato, in campo solo per disperazione. L'arbitro concede 5 minuti di recupero. Ultima azione per Antenucci, ma il portiere avversario devia e l'arbitro fischia la fine della partita.