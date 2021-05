Sconfitta del Bari a Salò. Decisiva la gara di mercoledì al San Nicola

FERALPISALO' - BARI 1-0

FERALPISALO' (1-4-3-3): De Lucia, Bergonzi, Legati (C), Bacchetti, Brogni, Guidetti, Carraro, Scarsella, Tulli (70' Ceccarelli), Guerra (81' Giani), D'Orazio. A disp.: Liverani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Morosini, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. All. M. Pavanel

BARI (1-3-4-3): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (C), Semenzato, Maita, De Risio (74' Bianco), Rolando (68' Sarzi), Marras, Antenucci, D’Ursi (68' Cianci). A disp.: Marfella, Fiory, Candellone, Celiento, Lollo, Andreoni, Mercurio, Mane. All. Auteri.

ARBITRO : Nicolò Marini di Trieste.

RETI: 56' Tulli.

SALO' - Primo turno della fase nazionale dei Play Off di serie C, nella gara d'andata il Bari affronta la Feralpisalò dopo aver eliminato il Foggia nel turno preliminare. L'avvio gara è blando e si osserva due squadre timorose che pensano a studiarsi tatticamente. I vari comparti sono corti e stretti e inevitabilmente aumenta il traffico a centrocampo. Al 12' ci pensa Scarsella a scaldare le mani a Frattali che devia con decisione. Il pallino del gioco è sempre della Feralpisalò che al 16' ci prova ancora con Carraro che impegna Frattali severamente. Il Bari non si scuote e continua a giocare per il pareggio. I bresciani corrono a tutto campo e ingabbiano sempre il portatore di palla barese. Si continua fino all'intervallo senza particolari emozioni. Nella ripresa la Feralpisalò ingrana la marcia e mette sotto pressione il Bari. Al 56' Tulli si accentra e dal limite dell'area grande piazza la palla in rete beffando i 4 difensori del Bari e il portiere. Si riprende con la squadra di casa in voga e il Bari tramortito. Al 60' D'Orazio galoppa a destra e serve Scarsella che tira bene ma colpisce la parte alta della traversa. Si sveglia il Bari al 64' che in controffensiva sfiora il pareggio con D'Ursi. Al 66' Antenucci raccoglie palla a centrocampo e affonda sulla fascia sinistra da dove piazza la palla a D'Ursi che colpisce il palo. Al 73' Frattali rinvia corto e pur favorendo la conclusione di Ceccarelli si riscatta con una gran deviazione. Al 78' Sarzi si ritrova, un po defilato, a tu per tu con il portiere ospite De Lucia ma stranamente conclude con un tiro confuso che non preoccupa nessuno. Ora è un Bari che alza il ritmo e presidia l'area difensiva della Feralpisalò. Fino al 90' le numerose occasioni per il Bari sono disordinate e poco incisive. Il direttore di gara concede 5' di recupero.