Il Bari elimina il Foggia e passa il turno dei Play Off di Serie C

BARI-FOGGIA 3-1

BARI (1-3-4-3): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (C) (65' Perrotta), Rolando (75' Andreoni), Maita (75' Bianco), De Risio, Semenzato (82' Sarzi), Marras, Antenucci, D’Ursi (74' Lollo). A disp.: Marfella, Fiory, Cianci, Candellone, Celiento, Mercurio, Mane. All. G. Auteri

FOGGIA (1-3-5-1-1): Fumagalli, Vitale, Gavazzi (C) (62' Agostinone), Curcio, Germinio, Salvi, Kalombo, Garofalo (47' D'Andrea), Di Jenno (75' Dell'Agnello), Morrone (47' Galeotafiore), Balde. A disp.: Di Stasio, Said, Moreschini, Dema, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi. All. Marchionni



BARI - Secondo turno dei Play Off di serie C, si sfidano Bari e Foggia. Per il Bari è la prima apparizione di questa sessione straordinaria mentre per il Foggia si materializza il secondo turno dopo la vittoria all'ex stadio "Cibali" dove ha sconfitto il Catania. Il pronostico è impossibile e il Bari non ha più chance e deve mostrare le proprie qualità tecnica. Fischio d'inizio e il Bari fa subito bella mostra giocando con giusta determinazione. La prima azione pericolosa è targata Bari e nasce grazie a un forte tiro di D'Ursi che viene deviato da Fumagalli. Il Foggia pensa a chiudere gli spazi ma non riesce a ripartire a dovere. Al 25' Marras riceve in posizione leggermente defilata e dribla con coraggio il proprio avversario, si spalanca la porta davanti a se e il definitivo tiro è secco e preciso verso il palo. L'1-0 galvanizza i biancorossi che giocano in scioltezza. Al 38' Antenucci riceve e serve a volo l'accorrente D'Ursi che piazza facile in rete la palla del 2-0. E' un Bari col piglio giusto che chiude la prima parte di gioco in vantaggio. Nella ripresa il Foggia vuole recuperare la gara e inizia a pressare il Bari. Al 53' matura il 2-1 grazie a Di Jenno che viene ben servito da Balde. E' un Bari tosto che non accusa il colpo. Dopo due minuti Semenzato prova l'affondo ma la conclusione è deviata da Fumagalli. Il preludio al gol è composto. Al 56' D'Ursi riceve in area e da posizione defilata piazza la palla a giro che travolge l'incolpevole Fumagalli. Con il 3-1 per il Bari e pochi minuti ancora da giocare c'è poco da fare per il Foggia. Fioccano i cartellini gialli e il Bari amministra il risultato con saggezza. L'arbitro concede 5' di recupero che non sono sufficienti per i cugini dauni. Passa il turno il Bari che disputerà anche la fase nazionale dei Play Off di Lega Pro.