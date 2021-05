Bari, va bene così. Vittoria, quarto posto e accesso alla seconda fase dei play off

BARI - BISCEGLIE 2-1

BARI (1-3-4-3): Marfella, Di Cesare (C), Sabbione, Perrotta, Ciofani (78' Bianco), Rolando (84' Semenzato), Maita, De Risio (78' Lollo), Cianci (84' Candellone), Antenucci, D’Ursi (75' Mercurio). A disp.: Frattali, Fiory, Dargenio, Celiento, Minelli, Mane. All. G. Auteri

BISCEGLIE (1-4-4-2): Spurio, De Marino, Mansour, Rocco (68' Makota), Zagaria (68' Ibrahim), Gilli, Romizi (C), Sartore (81' Musso), Tazza, Bassano, Pedrini. A disp.: Russo, Barletta, Giron, Cittadino, Ferrante, Casella, Maimone, Goffredo. All. G. Bucaro

ARBITRO : Monaldi di Macerata

RETI : 5' Rocco, 42' D'Ursi, 83' Antenucci

BARI - Ultima giornata della sessione ordinaria del campionato di serie C, in campo al San Nicola il derby tra Bari e Bisceglie tiene banco. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per cause diverse legate alla classifica. Play off con il quarto posto per il Bari, play out e quart'ultimo posto per il Bisceglie. Tutte le squadre della serie C giocano in contemporanea dalle 20,30 in poi. Fischio d'inizio e il Bari si riversa subito in attacco nella speranza di impaurire l'avversario. Il Bisceglie si chiude a riccio e sotto la regia difensiva dell'ex Romizi riparte in velocità. Al 5' passa in vantaggio il Bisceglie : Mansour crossa da destra e trova pronto Rocco che spiazza Marfella. Riprende il gioco e il Bari continua a attaccare. Ciofani e Rolando provano a crossare dalle rispettive fasce per il trio d'attacco. Le azioni offensive baresi sono continue ma disordinate e prevedibili. Il Bisceglie continua nella sua tattica e crea molti pericoli in area biancorossa. Bassano devia, nella propria area, con le mani ma per l'arbitro non è rigore. Insomma, partita ancora più difficile della vigilia per i galletti che soffrono ma non mollano. Al 42' Antenucci si defila a destra e serve l'ex D'Ursi che controlla in area biscegliese e trafigge Spurio, il pareggio è raggiunto. Si rientra negli spogliatoi e il Bari conserva la quarta posizione mentre il Bisceglie scivola al terz'ultimo posto per il momentaneo pareggio della Paganese contro la Casertana. Nella ripresa è subito Bari. Al 1' D'Ursi spaventa Spurio con un bolide. La trama di gioco è la stessa del primo tempo, il Bisceglie si copre e contrattacca con pericolo. Al 59' Pedrini pecca d'ingenuità commettendo un fallo e subendo la seconda ammonizione che costa l'espulsione. Ora il Bari ha più spazi e gira la palla a dovere. Al 66' Antenucci sfila e riceve per le vie centrali e di fino calcia verso la porta del Bisceglie ma la conclusione è fuori. Mister Bucaro avvia il valzer delle sostituzioni, escono Rocco e Zagaria ed entrano Makota e Ibrahim. Il Bisceglie alza la difesa e il Bari va in fuorigioco. Dal 75' al 78' cambio d'ossigeno per il Bari con l'innesto del giovane barese Mercurio al posto di D'Ursi e Bianco e Lollo per Ciofani e De Risio. Riprende il gioco e all'83' il Bari passa in vantaggio dopo un'azione confusa in area biscegliese e la corta respinta che diventa l'assist per Antenucci. All'89' è il Bisceglie a imprecare il penalty per un presunto fallo di mani dei baresi. Al 90' Romizi suggella la buona prestazione calciando una punizione che impegna severamente Marfella. Quattro i minuti di recupero che non servono a variare il risultato. Il Bari chiude il campionato al quarto posto e prenota la seconda fase dei play off nella speranza di trovare successivamente l'ultimo posto per il treno della serie B.