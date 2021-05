Prima sfida assoluta a Bari tra Bari e Bisceglie. Il via del derby alle 20,30

Il Bari ospita per la prima volta il Bisceglie in un confronto piccante. Al Bari serve almeno un punto per la matematica posizione in classifica del quarto posto che favorirebbe l'accesso diretto al turno successivo dei play off. Per il Bisceglie la speranza di guadagnare terreno sulla Paganese per la successiva sfida nei play out. Nelle precedenti sfide tra le due squadre, come detto disputate sempre a Bisceglie, il Bari ha sempre vinto (3-0 nel 2019/2020 e 1-0 in questa stagione). Il Bari si segnala come squadra più prolifica del girone C fino all'intervallo del 45', esattamente con 16 reti segnate dal 31' in poi. Il Bisceglie, invece, nei primi 15' è la squadra più perforata, insieme al Monopoli, con 10 marcature subite. Arbitrerà il Sig. Marco Monaldi della sezione di Macerata che non ha mai diretto le gare del Bari mentre nelle due dirette del Bisceglie ha decretato un pareggio e una sconfitta.