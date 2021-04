Bari devi crescere molto per i play off. A Torre del Greco la nona sconfitta stagionale.

TURRIS - BARI 3-0

TURRIS (1-4-4-2): Abagnale, Loreto, Franco, Lorenzini, Longo (C) (68' Boiciuc), Giannone, Di Nunzio, Ferretti, D'Ignazio, Tascone, Da Dalt. A disp.: Barone, Esempio, Fabiano, Pitzalis, Primicile, Alma, Salazaro, Carannante, Brandi, D'Oriano, Capuozzo. All. B. Caneo

BARI (1-3-4-3): Frattali, Sabbione, Di Cesare (C), Perrotta (46' Cianci), Semenzato (61' Minelli), Maita, De risio, Rolando, Marras, Antenucci, D’Ursi (62' Lollo). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Candellone, Celiento, Mercurio, Mane. All. G. Auteri

ARBITRO : Vigile di Cosenza

RETI : 21' D'Ignazio, 51' Loreto, 92' Alma.

TORRE DEL GRECO - Penultima giornata del campionato di serie C, prima dei play off nazionali per la serie B. Novità assoluta, in casa biancorossa, il rientro sulla panchina del Bari di mister Gaetano Autieri dopo l'esonero di mister Massimo Carrera. La sfida proposta oggi in calendario è dal pronostico impossibile sia alla Turris che al Bari servono punti per migliorare le proprie posizioni in classifica, seppure per ambizioni opposte. Nello schieramento iniziale, proposto da mister Auteri, non appaiono particolari sorprese. L'incognita del tandem d'attacco si è sciolta con la scelta di Antenucci e D'Ursi. I primi minuti di gara scorrono con atteggiamento prudente da parte delle contendenti alla vittoria. Le difese adottano la tattica del fuorigioco e nella zona centrale si crea traffico. Di conseguenza si opta per scavalcare la mediana con palle lunghe, salvo nelle azioni di ripartenza dalla linea di porta. Al 21' la Turris mostra i denti e passa in vantaggio. Ferretti scorre sulla fascia destra e affonda fino al cross che taglia in pieno l'area piccola difesa da Frattali per la facile conclusione dell'accorrente D'Ignazio che è lasciato solo e indisturbato. Si accende la fiammella per la piccola reazione del Bari. Susseguono azioni d'attacco di matrice biancorossa mentre la Turris riparte in offensiva per tendere il tranello. Il Bari avanza spesso ma gli attaccanti vengono sempre anticipati dai difensori della Turris. Maita e Marras non illuminano a dovere le fonti di gioco. Si riprende con il secondo tempo e la Turris cerca subito il colpo grosso. Al sesto minuto il raddoppio è di casa. La Turris attacca, crea secondi di panico e Loreto caparbiamente ci mette la zampata vincente. E' un Bari fragile, la scossa impressa dalla Società con il ritorno di mister Autieri non ha sortito effetto, per ora. Il Bari si innervosisce e favorisce il gioco alla Turris che guadagna anche tempo. La difesa trema, il centrocampo non filtra a dovere e l'attacco è sterile, questo l'attegiamento dei comparti del Bari. La Turris prende sempre più coraggio e attacca costantemente. Il match si consuma con il Bari che cerca di accorciare il risultato e la Turris che naviga nella tranquillità affondando definitivamente i galletti biancorossi con il 3-0 di Alma. Tutto si complica per il Bari perchè il Catanzaro vince a Viterbo e schiaccia i baresi al quarto posto. Nell'ultima gara, prima dei play off, si gioca in casa contro il Bisceglie e con un solo punto il quarto posto è matematico.