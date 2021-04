SSC Bari, la società ha esonerato l'allenatore Massimo Carrera

Carrera non è più l'allenatore del Bari. E' la stessa società a comunicarlo ufficialmente.

«SSC Bari - si legge in una nota dei binacorossi - comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera».

Mister Carrera, ricordiamo, era stato ingaggiato dopo l'esonero, lo scorso mese di febbraio, di Gaetano Auteri. E, proprio Auteri, contattato dalla società, sembra si sia dichiarato disponibile e sedersi nuovamente sulla panchina biancorossa come allenatore.