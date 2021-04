Pareggio del Bari contro un Palermo ordinato e cinico

BARI - PALERMO 2-2

BARI (1-3-5-2): Frattali, Sabbione, Di Cesare (C), Perrotta, Ciofani (49' Semenzato), Maita, De Risio, Marras, Rolando (58' Mercurio), Candellone (58' Cianci), Antenucci (58' D'Ursi). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Celiento, Minelli, Lollo, Mane. All. M.Carrera

PALERMO (1-3-4-3): Pelagotti, Accardi (C), Floriano (49' Santana), Valente, Marconi (49' Marong), Peretti (69' Odjer), De Rose (69' Lancini), Kanoute, Rauti (74' Saraniti), Luperini, Almici. A disp.: Fallani, Doda, Martin. All. G. Filippi

ARBITRO : Cosso di Reggio Calabria

RETI : 31' (rig) Floriano, 55' Santana, 75' Mercurio, 90' Perrotta

BARI - Terzultima gara del campionato di Lega Pro, Serie C, girone C. Il Bari, terzo in classifica, affronta in casa, al San Nicola, il Palermo che punta a un piazzamento play off. I biancorossi di mister Carrera attraversano un periodo di crisi per la mancanza di gioco e risultati. L'avvio gara è felice per il Bari che spinge con coraggio. Il Palermo non resta a guardare e contrattacca con coraggio. Il match appare interessante, diversamente dalle ultime gare dove regnava un ritmo blando. Il Bari conquista una supremazia territtoriale e crea due buone occasioni da gol. Risponde il Palermo e Frattali firma la presenza con un decisivo rinvio. Attacca ancora il Bari ma il tiro di Antenucci viene domato dalla difesa dei rosanero. Si continua con il bel gioco del Bari ma il Palermo, al 29', intercetta e con rapidità arriva nell'area grande di Frattali. Kanoute viene atterrato da Di Cesare e si procura il calcio di rigore ben trasformato dall'ex biancorosso Floriano. Emerge la solita e inspiegabile fragilità degli ultimi mesi del Bari che accusa il colpo e non riesce più a dettare il gioco. Si corre negli spogliatoi per l'intervallo. Riprende il gioco e il Bari non si vede. Il Palermo avanza e schiaccia il Bari in difesa. Al 55' Santana lancia un fendente che s'insacca nella porta di Frattali. Sotto di 2 marcature per il Bari il gioco si complica mentre il Palermo diligentemente rallenta e occupa tutti gli spazi del campo. Mister Carrera cambia gli uomini in campo e riceve massimo impegno dai neo entrati che si riversano con coraggio in avanti. Al 75' il Bari accorcia il risultato con il tiro di Mercurio deviato imparabilmente. Il Palermo resta in 10 per l'infortunio di un calciatore e l'impossibilità, da regolamento federale, di eseguire altre sostituzioni. Il Bari suona la carica finale e pareggia, al 90', con Perrotta sugli sviluppi di un calcio d'angolo.