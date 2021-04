Domina l'Avellino e il Bari resta terzo subendo l'ottava sconfitta stagionale

AVELLINO - BARI 1-0

AVELLINO : (1-3-5-2): Forte, Tito, Aloi (89' De Francesco), Bernardotto (60' Fella), Dossena, Maniero (C), Carriero, Ciancio, D’Angelo (64' Rocchi), Silvestri L., Illanes. A disp.: Pane, Rizzo, Laezza, Miceli, Silvestri M., Errico, Adamo, Capone, Baraye. All. P. Braglia

BARI (1-3-5-2): Frattali, Minelli, Di Cesare (C), Perrotta, Marras, Maita, Lollo (84' D'Ursi), De Risio, Rolando, Antenucci, Cianci. A disp.: Marfella, Fiory, D'Ursi, Ciofani, Dargenio, Candellone, Pinto, Lollo, Semenzato, Mercurio, Manè. All. M. Carrera

ARBITRO : D'Ascanio di Ancona

RETI : 83' Fella

AVELLINO - Il Bari scende al Partenio-Lombardi con la convinzione di affrontare una sfida importante ai fini della classifica finale per il miglior piazzamento in zona play-off. Durante il riscaldamento Bianco accusa un dolore alla coscia destra e cede il posto a Lollo. L'Avellino, secondo in classifica, inizia attaccando in profondità e crea i primi pericoli. Risponde Antenucci, al 9', con la conclusione dal limite che favorisce la conclusione di Rolando deviata dall'accorrente Illanes. Segue una fase di stallo dove il gioco si fa più duro e meno bello. Scattano i cartellini gialli e le squadre si annullano chiudendo gli spazi. Squadre al riposo per l'intervallo di gioco e nella ripresa si ripresentano gli stessi uomini. E' subito Avellino che, al 3', sugli sviluppi di un calcio di punizione conclude con Maniero che impegna severamente Frattali con i pugni. L'Avellino è più vivo e mette sotto pressione il Bari che si difende con un paio d'azioni d'attacco. Il Bari è poco incisivo e per l'Avellino il gioco è facilitato. Si gioca per l'episodio che determinerà la gara. La presenza dell'Avellino è più coraggiosa mentre il Bari si accontenta di piccole ripartenze. Scorre velocemente il tempo per la gioia degli irpini ma non solo. All'83' Fella riceve in area e facilmente trafigge l'incolpevole Frattali. Il Bari reagisce ma il tempo che rimane è poco. Gioco d'attacco e calci d'angolo a ripetizione non sono sufficienti per recuperare il gol subito. Elogio a capitan Di Cesare che mostra sempre grinta e attaccamento alla maglia biancorossa.