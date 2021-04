Vittoria del Bari che recupera punti importanti sull'Avellino

VIBONESE - BARI 0-1

VIBONESE (1-3-5-2): Marson (70' Tumbarello), Mahrous, Sciacca, Spina (76' La Ragione), Ciotti, Statella (C), Parigi, Laaribi (65' Pugliese), Bachini, Cattaneo, Vergara. A disp.: Mengoni, Murati, Berardi, Falla, Di Santo, Mancino, Fomov, Schirone. All. G. Roselli

BARI (1-4-3-3): Frattali, Semenzato, Minelli, Di Cesare (C), Perrotta, Maita, Bianco, Lollo, Marras, Antenucci, D’Ursi (80' Rolando). A disp.: Marfella, Fiory, Ciofani, Dargenio, Candellone, Pinto, Ferrante, Colaci, Mercurio, Manè. All. M. Carrera

ARBITRO : Ricci di Firenze

RETI : 34' (rig.) Antenucci

Vittoria del Bari che recupera 3 punti dall'Avellino. La gara è monotematica e molto equilibrata. Il Bari cerca la vittoria mentre la Vibonese non regala nulla e mostra un atteggiamento forte e tenace. L'equilibrio tattico delle sfidanti è evidente, anche se il Bari mostra migliore individualità. Per la Vibonese gli ex Statella e Laaribi sono da encomio mentre nel Bari il colletivo è da garanzia. L'unica rete viene siglata, al 34', da Antenucci che trasforma il rigore procurato da Bianco per il fallo commesso da Laaribi. Il Bari fiuta la possibilità di confrontarsi in un test rigido e di preparazione per i play-off. Non manca il sano agonismo che spettacolarizza il match. Manca la serenità dei vecchi tempi al Bari che lotta a tratti con affanno e pur di chiudere in bellezza rimedia tre ammonizioni. Gioia in casa Bari perchè si rivede in panchina Ciofani dopo il grave infortunio. Festeggia la capolista Ternana che conquista la serie B con 4 giornate d'anticipo.